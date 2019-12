news

Pace in tutte le terre - 1° gennaio 2020 - Una marcia per un mondo senza guerra e terrorismo. LIVE STREAMING dalle ore 10:30

La Comunità di Sant’Egidio organizza, nel primo giorno del nuovo anno, manifestazioni in tutti i continenti per sostenere il messaggio di Papa Francesco

A Roma si terrà il 1° gennaio 2020, a partire dalle 10.30,

da Largo Giovanni XXIII (inizio di Via della Conciliazione) a Piazza S. Pietro

per ascoltare le parole di Papa Francesco all’Angelus

Hanno aderito numerose associazioni e organizzazioni

L'EVENTO VERRÀ TRASMESSO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

Il 1° gennaio, in occasione della 53a Giornata Mondiale della Pace, esprimendo il proprio sostegno al messaggio di Papa Francesco “La Pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”, la Comunità di Sant’Egidio invita a cominciare il nuovo anno per la strada, insieme a chi lavora per un mondo più giusto e umano. Il mondo è una “casa comune” e tutti siamo chiamati a prendercene cura. In questo momento siamo fortemente preoccupati per le troppe guerre ancora in corso e il terrorismo che ha colpito la Somalia, il nord del Mozambico e vari Paesi del Sahel, come la Nigeria, il Burkina Faso, il Mali e il Niger, di cui si parla troppo poco.

A soffrirne più di tutti sono i poveri che hanno diritto alla pace attraverso “il dialogo e la riconciliazione”. Ma dobbiamo farci carico anche di tutte le terre ferite dallo sfruttamento della natura che attendono una “conversione ecologica”.

Per questo nel primo giorno dell’anno, organizziamo marce, manifestazioni e iniziative pubbliche in centinaia di città di tutti i continenti. Durante il loro svolgimento, a partire da quella di Roma, verranno ricordati i nomi di tutti i Paesi ancora coinvolti dai conflitti e dalla violenza nei diversi continenti.







Il messaggio di Papa Francesco:

"La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica"