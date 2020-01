news

"Chi difende la pace dà un futuro al mondo". La marcia "Pace in tutte le terre" apre il 2020. Non solo a Roma...

Divenire difensori della pace ogni giorno. Non è solo uno dei buoni propositi dell'anno nuovo, ma una scelta che si rinnova ogni 1° gennaio, Giornata mondiale della pace, data in cui la Comunità di Sant'Egidio promuove la marcia "Pace in tutte le terre" in diverse città in Italia e nel mondo.

Le generazioni insieme: bambini, giovani, anziani, adulti, testimoniano che è possibile vivere insieme e abbandonare la logica dello scontro.

Per ascoltare la voce di chi chiede pace: i migranti che affrontano viaggi drammatici e portano la loro testimonianza alla marcia; sono le persone oppresse dalla guerra, dalla violenza, dalle condanne a morte.

La marcia apre un nuovo anno di impegno per i poveri. È un cammino di pace e di speranza, che vuole stupire con il dialogo e la parola, affinché il 2020 apra un decennio di pace, per tutti quei paesi i cui nomi sono ricordati nei cartelli portati dai partecipanti.

Una breve rassegna stampa