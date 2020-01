news

A Jakarta gli aiuti di Sant'Egidio agli anziani rimasti isolati per l'alluvione

Nei primi giorni del 2020 la capitale indonesiana, Jakarta, è stata colpita da un' alluvione che ha sommerso vaste aree della città e delle zone vicine: i media locali stimano oltre 10mila evacuati e 21 morti. La Comunità di Sant’Egidio, insieme ai Giovani per la Pace e i volontari del pranzo di Natale ha rivolto un appello a raccogliere aiuti e, nonostante le difficoltà di trasporti, sta cercando di portare generi di prima necessità nelle zone più colpite.

Uno dei primi interventi è in un istituto di anziani, dove si era recentemente tenuto il pranzo di Natale: la Comunità sta assicurando pasti caldi e acqua potabile. I giovani volontari hanno attraversato l’acqua alta per raggiungere l’ingresso della struttura, in gran parte inagibile.

Non è ancora possibile riattivare l'elettricità, la cucina non è adoperabile e gli anziani dormono nella cappella dell’istituto, prima di poter ripristinare le stanze colpite dall’alluvione.

Nei prossimi giorni la Comunità continuerà a portare aiuti, tra cui cibo e altri beni di prima necessità anche in altre zone della città.