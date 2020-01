news

Pranzo e tombolata per i senza dimora a Roma, in collaborazione Acea e Sant'Egidio

Gli indirizzi per portare coperte e cose calde per chi non ha casa

Mentre, per il freddo invernale, continua la necessità di proteggere chi vive per strada, a Roma, domenica 5 gennaio, nella bella sala di via San Gallicano, persone senza fissa dimora hanno partecipato al pranzo di solidarietà della Comunità di Sant’Egidio, grazie al contributo del CRA ACEA. La festa si è conclusa con una grande tombolata “per la Befana”.



In questi giorni, a Roma e in numerose città italiane, è possibile partecipare alle iniziative di aiuto alle persone senza dimora, sia portando coperte, sacchi a pelo e accessori di lana nei centri di raccolta, sia unendosi di persona alle distribuzioni.



Centri di raccolta a Roma



Comunità di Sant’Egidio

Via Dandolo, 10

martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 19:00 alle 20:00



Città Ecosolidale

Via del Porto Fluviale, 2

giovedì e sabato dalle 16:00 alle 19:00



Per aggiornamenti consultare www.santegidio.org