Un anno senza Nereo, clochard amico del quartiere: una preghiera e una raccolta di coperte contro l'indifferenza

Il 7 gennaio a Roma nella Basilica di Santa Teresa d'Avila alle 19:15

Un anno senza Nereo, senza fissa dimora di Roma, uomo mite che donava la sua umanità ai passanti che si fermavano a parlare con lui, in una città che non si ferma.

Ucciso da un'auto pirata il 7 gennaio 2019, tanti amici di Sant'Egidio e del quartiere si unirono in preghiera nei giorni seguenti per ricordare Nereo, con la forte domanda di una città più umana.

Martedì 7 gennaio 2020, a un anno dalla scomparsa, Nereo sarà ricordato con una preghiera alla Basilica di Santa Teresa d'Avila alle 19:15 (a Corso Italia 37, altezza via Po) e con un gesto solidale concreto. Alla conclusione della preghiera saranno raccolte coperte da consegnare subito alle persone senza fissa dimora.