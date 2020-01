news

A pranzo con i poveri in Russia e in Ucraina, nel giorno in cui le Chiese orientali celebrano il Natale

Il 7 gennaio,le Chiese dell'Oriente cristiano celebrano il Natale del Signore, secondo il calendario giuliano. Per questo, in Russia e in Ucraina, le Comunità di Sant'Egidio hanno invitato a pranzo i poveri, come è tradizione della Comunità dal 1982. Attorno alle tavolate, alcune delle quali allestite nelle splendide chiese arricchite dalle icone della tradizione orientale, hanno trovato posto tanti anziani, e persone senza dimora, amici di tutto l'anno.