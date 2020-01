appuntamento

A Lucca il 15 Gennaio conferenza "Mozambico: dare alla luce la speranza"

Sala della cultura del "Pinturicchio", Viale Batoni 127 e Via Borgo Giannotti 42, ore 18.30

La Comunità di Sant’Egidio di Lucca organizza una conferenza sull’Africa a partire dall’esperienza mozambicana dal titolo “Mozambico: dare alla luce la speranza”. L'appuntamento è per mercoledì 15 gennaio alle ore 18.30, presso la sala della cultura del centro commerciale “Il Pinturicchio” con ingresso da Via Batoni 127 e da Via Borgo Giannotti 42.



L’incontro sarà tenuto da Don Giorgio Ferretti, sacerdote della Comunità di Sant’Egidio e parroco della Cattedrale di Maputo, e sarà l’occasione per raccontare l'esperienza che sta vivendo in Africa, le sofferenze del popolo mozambicano e le speranze suscitate dal viaggio di Papa Francesco che Don Giorgio ha potuto ospitare nella sua chiesa. Una lettura delle vicende africane e delle ragioni anche dei fenomeni migratori lucida e maturata sul terreno.

Per informazioni: 334.2829034 – [email protected]

www.facebook.com/santegidiolucca | www.instagram.com/comunita_di_santegidio_lucca