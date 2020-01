news

Sosteniamo chi educa alla pace! Si celebra oggi la Giornata Internazionale dell’Educazione 2020

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

"Imparare per le persone, il pianeta, la prosperità e la pace" è il tema della seconda edizione della Giornata internazionale dell’Educazione istituita dalle Nazioni Unite che si celebra oggi in tutto il mondo.

Educare è sempre costruire la pace. Per questo oggi rivolgiamo il nostro saluto a chi tutto l’anno insegna ed educa alla solidarietà, alla cura dell’ambiente e alla pace.

L'istruzione risponde al grande desiderio di apprendere dei bambini, a una "fame di scuola", spesso negata per l'esclusione, la povertà, la violenza urbana, le mafie, la guerra. Per questo Sant'Egidio ha dato vita, in tanti luoghi del mondo, alle Scuole della Pace, luoghi alternativi all'abbandono e alla "scuola della violenza" di tante periferie umane e geografiche. Luoghi dove sia possibile per tutti crescere alla scuola dell'amicizia, in un clima di inclusione e di solidarietà. A tutti i bambini e gli insegnanti volontari che si impegnano nelle Scuole della Pace, dall'Italia all'Africa, dall'Asia all'America Latina, rivolgiamo le parole che ha rivolto loro papa Francesco all'Angelus del 1° gennaio 2020: "Andate avanti!". Guarda il video.

Un saluto va oggi anche agli studenti di tutte le età e di ogni provenienza e ai loro insegnanti delle Scuole di lingua e cultura, luoghi di vera integrazione, dove si costruisce un mondo senza muri.