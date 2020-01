news

I corridoi umanitari, un'eccellenza italiana. Il 31 gennaio nuovo arrivo di rifugiati siriani. Live streaming alle ore 7

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Venerdì 31 gennaio arrivano a Roma 86 profughi siriani dal Libano, grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo con i Ministeri dell’Interno e degli Esteri.

Come le oltre 2.000 persone arrivate finora nel nostro Paese, i rifugiati saranno accolti da associazioni, parrocchie e comunità in diverse regioni italiane e subito avviati in un percorso di integrazione attraverso l’apprendimento della lingua per gli adulti, la scuola per i minori e l’inserimento lavorativo, una volta ottenuto lo status di rifugiato. I corridoi umanitari, interamente autofinanziati (dalla raccolta fondi di Sant’Egidio e dall’8 per mille della Tavola valdese) e possibili grazie a una rete di accoglienza diffusa, rappresentano un modello efficace, che coniuga solidarietà e sicurezza, tanto che è già stato replicato in altri Paesi come Francia, Belgio e Andorra, consentendo l’arrivo in Europa, in modo legale e sicuro, di oltre 3.000 persone dal febbraio 2016.

Segui la Pagina Facebook e il sito www.santegidio.org per la diretta dell'arrivo la mattina del 31 gennaio

Quattro anni di impegno della società civile dimostrano che è possibile non solo salvare chi rischia di cadere nelle mani dei trafficanti di uomini, ma anche avviare percorsi di integrazione. In un tempo in cui riaffiorano preoccupanti manifestazioni di razzismo e intolleranza, il modello avviato da Sant’Egidio e Chiese protestanti – poi replicato anche con altre realtà e associazioni – ha riscosso il consenso di tanti e si è alimentato grazie alla generosità di molti italiani – alcuni dei quali hanno anche offerto le loro case per l’ospitalità – che si sono attivati in modo volontario e gratuito.

Nel Comunicato Stampa le modalità di accreditamento per la stampa





Come sostenere i corridoi umanitari