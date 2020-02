news

Senza dimora: a Santa Maria in Trastevere, il ricordo di Modesta Valenti e dei morti per la strada

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Basilica di Santa Maria in Trastevere affollata il 2 febbraio scorso da centinaia di senza dimora, insieme ai loro amici, volontari, per la memoria di Modesta Valenti, la donna che il 31 gennaio del 1983 morì davanti alla stazione Termini, dopo ore di agonia, perché, essendo sporca, l’ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale.



Durante la celebrazione, presieduta da don Vittorio Ianari - che ha ricordato come a Roma, attorno alla memoria di Modesta, sia cresciuta la solidarietà per i poveri - sono stati letti i nomi dei tanti che in tutti questi anni sono morti per strada, conosciuti dai senza dimora e divenuti familiari ai volontari. Per ognuno di loro è stata accesa una candela davanti all'icona della Misericordia. Uno spazio particolare di questa memoria è stato dedicato alle sei persone morte per la strada a Roma dall'inizio di questo inverno. Subito dopo è stato offerto un pranzo a tutti i partecipanti, volontari e senza dimora, seduti insieme a tavola.



La celebrazione di Santa Maria in Trastevere è stata solo la prima fra le tante previste nelle prossime settimane in altri quartieri di Roma e in diverse città italiane.