Il Presidente di Malta George Vella visita la Comunità di Sant'Egidio

Il Presidente della Repubblica di Malta, George Vella ha visitato Sant'Egidio dove ha incontrato il presidente Marco Impagliazzo e una delegazione della Comunità.

Al centro della discussione i temi della stabilità del Mediterraneo, dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti e dei rifugiati e il dialogo tra fedi e culture. Il Presidente ha espresso interesse per il programma dei corridoi umanitari come anche per il lavoro per la risoluzione dei conflitti.

La visita si è conclusa con un incontro con i rifugiati e i migranti accolti dalla Comunità di Sant'Egidio, che hanno testimoniato i loro percorsi di integrazione nella società.