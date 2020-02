news

Un piccolo libro e una app che salvano vite. Presentata a Varsavia la quarta edizione della guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”

Centinaia di indirizzi preziosi per chi vive in strada sono contenuti nelle 154 pagine della guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, pubblicata da Sant’Egidio a Varsavia e presentata ieri mattina nel corso di una conferenza stampa nella sede della Comunità. La quarta edizione della “guida Michelin” dei poveri è stata aggiornata grazie alla collaborazione di tante associazioni di volontariato e del comune di Varsavia e contiene anche le informazioni più importanti per il rilascio di documenti anagrafici, la presentazione di richieste di sussidio e altre forme di aiuto. La guida “Dove” verrà distribuita gratuitamente in 1000 copie presso “L’Armadio degli Amici”, il centro aperto dalla Comunità presso la parrocchia di Santa Teresa, e durante le cene itineranti. Ma potrà essere consultata anche sul cellulare grazie a una nuova App (link: przewodnik-gdzie.pl)



A Varsavia vivono 2500 senza dimora, in maggioranza uomini di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Il 37% ha perso la casa in seguito a problemi familiari e il 25% vive in strada da meno di due anni. Oltre 1000 persone non trovano posto nelle strutture di accoglienza messe a disposizione dalle istituzioni e dalle associazioni di volontariato.