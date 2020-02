appuntamento

6 febbraio, "No Memory No Future": Lea Polgar, testimone della Shoah, incontra gli studenti romani al Teatro Brancaccio

Evento promosso dai Giovani per la Pace per dire no all'antisemitismo

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il 6 febbraio, alle ore 10, 1500 alunni di oltre 30 scuole secondarie di 1° e 2° grado di Roma, dal centro alla periferia, incontreranno Lea Polgar al Teatro Brancaccio di Roma.

Nata a Fiume nel 1933 da una famiglia ebraica, Lea Polgar ha conosciuto da bambina il disprezzo della propaganda antisemita durante il fascismo, sperimentando l’ingiustizia delle leggi razziali e scampando alla deportazione grazie all’aiuto offerto alla sua famiglia.

L’evento, intitolato “No Memory No Future”, è promosso dai Giovani per la Pace, il movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio, in un momento in cui si assiste con preoccupazione alla crescita dei pregiudizi antisemiti e razzisti, accompagnati spesso da azioni violente e discriminatorie.



Per l'approfondimento