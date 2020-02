appuntamento

A Milano l'11 Febbraio preghiera per i malati di coronavirus in Cina

Alle ore 20:00 nella chiesa di San Bernardino alle Monache, via Lanzone 13

Un incontro di preghiera per le vittime e di solidarietà contro la sinofobia si tiene martedì 11 febbraio 2020 a Milano alle ore 20 nella Chiesa di San Bernardino alle Monache, via Lanzone 13 (M2 Sant'Ambrogio).

In un momento difficile per Wuhan e tutta la Cina, ma anche per i cittadini cinesi che vivono in Italia, a Milano la Comunità di Sant’Egidio invita tutti a pregare per le vittime e per i malati che lottano contro il coronavirus. Sarà un’occasione per esprimere solidarietà e vicinanza a quanti, soprattutto in Cina, stanno affrontando l’epidemia.



Condividiamo le preoccupazioni per le conseguenze del coronavirus ma anche per l’ingiustificato allarmismo e per la sinofobia, frutto di ignoranza e razzismo che prende a pretesto il virus.



Sarà presente padre Zhao Shu, cappellano della comunità cattolica cinese di Milano. Al termine della preghiera, proseguirà la raccolta di offerte, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, per l’acquisto di materiale medico da inviare in Cina, nelle zone più colpite.



Per informazioni:



Comunità di Sant’Egidio – Milano: [email protected] - cell. 3387336925