Global friendship: ad agosto 2020 ad Amsterdam l’incontro dei giovani europei di Sant’Egidio. Iscrizioni aperte online

I giovani della Comunità di Sant’Egidio si ritroveranno ad Amsterdam dal 28 al 30 agosto 2020 per “Global Friendship, Global Peace”. È la decima edizione dell’incontro che riunisce giovani dei diversi paesi europei per portare avanti un movimento di pace.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

per i giovani dai 15 ai 24 anni

Global Friendship fa crescere una cultura di pace, che sostiene l’impegno dei movimenti europei dei Giovani per la Pace nel rendere le città più umane a partire dalla solidarietà verso i più poveri. In un clima di festa, e con l’entusiasmo che viene dall’incontrarsi e dallo stare insieme, i partecipanti ad Amsterdam 2020 si confronteranno su temi come pace, solidarietà, l'ecologia e le migrazioni, nell’intento di prendersi insieme cura di quella che nell'enciclica Laudato si' di Papa Francesco è chiamata la "casa comune”.

I giovani di Amsterdam sono già lavoro per accogliere tutti e preparare un incontro che si preannuncia straordinario.

GLOBAL FRIENDSHIP 2020