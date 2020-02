appuntamento

Convegno "Percorsi di cittadinanza: dall’esclusione all’inclusione" in preparazione del Global Compact on Education

Città dei Ragazzi - Largo Città dei Ragazzi 1, ore 9.30

Il Global Compact on Education è un evento voluto da Papa Francesco per promuovere un patto educativo globale da ratificare il 14 maggio 2020.

Papa Francesco lo scorso settembre invitava a “promuovere insieme e attivare, attraverso un comune patto educativo, quelle dinamiche che danno un senso alla storia e la trasformano in modo positivo” invitando tutti coloro che ricoprono ruoli di responsabilità e hanno a cuore il futuro dei giovani.

Il patto proposto dal Pontefice deve servire a “ravvivare l’impegno per e con le giovani generazioni, rinnovando la passione per un’educazione più aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua comprensione”. Papa Francesco promuove un'alleanza per ricostruire il patto educativo globale: "Tutti, ma soprattutto i bambini e i giovani, hanno bisogno di un contesto adeguato, di un habitat realmente umano, in cui si verifichino le condizioni per il loro sviluppo personale armonioso e per il loro inserimento nell'habitat più grande della società. Quanto risulta allora importante l'impegno per creare una "rete" estesa e forte di legami realmente umani, che sostenga i bambini, che li apra in modo sereno e fiducioso alla realtà, che sia un autentico luogo d'incontro, in cui il vero, il buono e il bello trovino una giusta armonia”.



Il convegno è organizzato dal gruppo di lavoro che si sta occupando del rilancio della Città dei ragazzi. Il gruppo di lavoro è costituito dalla Congregazione per l’educazione cattolica, la Sezione Migranti e rifugiati del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, Opera Nazionale per le Città dei ragazzi, Percorsi di cittadinanza, Caritas Roma, Associazione Centro Astalli, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione Migrantes, Migrantes Roma, ASCS - Casa Scalabrini 634, Suore Scalabriniane, A chance in life.

La Città dei ragazzi è il luogo dove si promuove l’educazione dei giovani e dove si accompagnano i giovani nei processi di crescita e integrazione: quale posto migliore per parlare di Patto educativo?

Vista la particolare attenzione della Città dei ragazzi e dalle nostre organizzazioni alle persone migranti abbiamo scelto come tema i percorsi di promozione della cittadinanza attiva, di promozione della partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità, le storie di integrazione delle persone migranti.

Intendiamo, infatti, raccontare e approfondire pratiche e storie di inclusione e di esclusione per mettere in luce aspetti fondanti per promuovere la partecipazione di tutti alla vita della comunità. Ripercorrere e storie e i progetti educativi per definire un paradigma socio-psico-pedagogico per l’inclusione.

La giornata si concentrerà sui quattro verbi proposti da Papa Francesco per promuovere l’accoglienza dei migranti e dei rifugiati: accogliere, proteggere, promuovere, integrare.



Link utili:

Il Programma

Sito ufficiale del Global Compact on Education

Testo del messaggio del Santo Padre per il lancio del suo messaggio