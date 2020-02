news

"L'italiano per amico e gli italiani per amici". A Scuola di lingua e cultura italiana per migranti con Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In una trasmissione televisiva, Geo, andata in onda il 19 febbraio su Rai3, si è parlato della Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant'Egidio, dove si lavora (gratuitamente) per l'integrazione degli immigrati, e per la formazione di italiani e stranieri: un vero laboratorio di convivenza.

APPROFONDIMENTI

LA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA >>

LE NOSTRE SEDI >>