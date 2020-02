news

Il Commissario europeo per il lavoro Nicolas Schmit nei luoghi dell'inclusione e della solidarietà di Sant'Egidio a Trastevere

Il Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, si è recato oggi in visita al centro polifunzionale “San Gallicano” e al centro “Genti di Pace”, dove la Comunità di Sant’Egidio offre servizi gratuiti a persone senza dimora e migranti per favorire la loro inclusione sociale.

Ha poi visitato il programma “Viva gli anziani”, impegnato in particolare nel monitoraggio attivo della popolazione over80. La visita si è conclusa alla “Trattoria degli Amici” in Piazza Sant’Egidio dove il lavoro è la chiave dell’inclusione di persone con disabilità.

Il Commissario Schmit ha espresso apprezzamento per l’impegno di tanti volontari e per la professionalità dell’aiuto prestato a chi vive per strada e in altre condizioni di povertà; e ha mostrato interesse per le soluzioni di cohousing attuate dalla Comunità di Sant’Egidio a Roma e in altre città come risposta efficace all’emergenza abitativa.