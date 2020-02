appuntamento

Concerto per la Pace a Genova il 23 Marzo

Alle ore 20:00 al Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale 4

Per la prima volta a Genova, il maestro Riccardo Chailly dirigerà la Filarmonica della Scala al Teatro Carlo Felice nel "Concerto per la pace", evento straordinario a favore del progetto internazionale "Corridoi Umanitari".

In un mondo su cui soffiano tragici venti di guerra, in cui la violenza attraversa i continenti, gli ambienti, i linguaggi, nessuno può sottrarsi alla responsabilità della costruzione della pace. Da molti anni la Comunità di Sant’Egidio contribuisce al lavoro per la mediazione dei conflitti, ad una cultura dell’incontro, all’educazione, alla pace dei giovani a Roma, Genova e in oltre settanta paesi del mondo. In particolare, mentre il Nord del mondo assiste alle migrazioni di donne e uomini che fuggono da guerre e miseria, questo concerto unisce al messaggio universale della grande musica il supporto concreto al progetto dei Corridoi Umanitari, che consentono a migranti in condizioni di fragilità di raggiungere l’Europa garantendo condizioni dignitose e rispetto del diritto e della sicurezza loro e di chi li accoglie.



Programma:



Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 5 in do min. op. 67

Modest Musorgskij – Maurice Ravel

Quadri da un’esposizione