14 marzo 2019-2020: A un anno dal ciclone Idai, Beira torna a vivere con le belle case colorate costruite da Sant'Egidio in diversi quartieri della città

Il 14 marzo 2019, esattamente un anno fa, un terribile ciclone devastava la città di Beira. Interi quartieri furono distrutti, tantissimi rimasero senza casa, soprattutto nelle zone più povere. "Beira tornerà a vivere" fu l'impegno di Sant'Egidio davanti a tanto dolore. Il centro nutrizionale e il centro DREAM furono riabilitati in fretta, per accogliere malati e distribuire aiuti di emergenza alla popolazione.

Tutta la Comunità, in ogni parte del mondo, si è fatta attorno alle comunità mozambicane, con una grande raccolta di fondi, per sostenere l'impegno a far arrivare gli aiuti anche nei villaggi più remoti, e appena è stato possibile, per ricostruire le case, cominciando da quelle per gli anziani più poveri, rimasti senza tetto dopo il ciclone.



Ad oggi sono state consegnate 32 case e altre venti sono in costruzione. Sono casette di muratura, dai colori sgargianti, che spiccano in quartieri poveri come un segno di speranza e di rinascita. E il lavoro continua, perché Beira torni a vivere.

NEL VIDEO LA STORIA DI UN ANNO DI IMPEGNO