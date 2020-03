news

Coronavirus: ogni sera le campane di Trastevere suoneranno in solidarietà con chi soffre

La Comunità di Sant’Egidio fa sapere che ogni sera alle 20, a partire da Santa Maria in Trastevere, tutte le chiese del rione faranno suonare le loro campane per dieci minuti in espressione di vicinanza, solidarietà e preghiera nei confronti di tutti coloro che in questi giorni soffrono per le conseguenze del coronavirus, per le loro famiglie e per tutte le persone più fragili e a rischio.