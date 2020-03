news

Da oggi la preghiera di Sant'Egidio è online anche in inglese e spagnolo su sito e social, e in tv sul digitale terrestre. Orari e link utili

Da oggi la preghiera di Sant'Egidio online è trasmessa in 3 lingue sul sito e sui social e in TV. Qui di seguito tutti gli orari e i dettagli.

La preghiera quotidiana in italiano è disponibile dalle ore 18 su sito e sulla pagina Facebook di Sant'Egidio e resta in linea per tutto il giorno seguente. La liturgia domenicale è online dalle ore 20 di sabato e per tutta la giornata di domenica.

Dal lunedì al sabato la replica della preghiera in italiano è trasmessa anche in TV, canale 145 - Tele padre Pio, alle ore 15,20

La preghiera in inglese è disponibile dalle ore 19 sul sito e sulla pagina Sant'Egidio International di Facebook.

La preghiera in spagnolo è disponibile dalle ore 20 sul sito e su Facebook ES.