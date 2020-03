news

Cinque famiglie siriane accolte in Francia dal Libano attraverso i #corridoiumanitari

"Benvenuti in Francia! Siamo felici di darvi il benvenuto nonostante questo momento difficile in tutto il mondo, e anche in Francia, a causa del Coronavirus. Ma non dimentichiamo la Siria. Seguiamo molto le informazioni su ciò che sta accadendo a Idlib. E siamo felici che la solidarietà possa continuare perché oggi abbiamo bisogno, non di meno, ma di più solidarietà! " Con queste parole Valérie Régnier, responsabile di Sant'Egidio in Francia, ha accolto domenica 15 marzo 2020 all'aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle di Parigi un nuovo gruppo di rifugiati siriani dal Libano che sono entrati in sicurezza (tramite un volo Air France) e legalmente in Francia. Erano presenti anche i Giovani per la Pace, i volontari della Federazione delle Chiese protestanti e gruppi di cittadini delle varie regioni ospitanti.



L'ormai tradizionale cerimonia di benvenuto è stata effettuata in numero ridotto per rispettare le nuove disposizioni sanitarie legate al Coronavirus, ma è stata molto gioiosa per queste famiglie che aspettavano da molto tempo di fuggire dalla guerra e essere accolti in Francia. Le famiglie hanno infatti espresso il loro sollievo per essere accolte con i loro figli in un paese in pace, dopo anni di sofferenze e pericoli nei campi profughi.



Sono cinque famiglie siriane, ventuno persone, tra cui 11 bambini dai 2 mesi ai 18 anni! Delle 5 famiglie, 4 troveranno familiari già arrivati in Francia con i corridoi umanitari. Ssaranno, come al solito, distribuite in diversi luoghi di accoglienza: Eure-et-Loir, Tarn, Ardèche e Seine-et-Marne.



Le storie di coloro che sono già arrivati ​​mostrano che non è solo possibile salvare coloro che rischiano di cadere nelle mani dei trafficanti di esseri umani, ma anche intraprendere percorsi di integrazione. In un momento in cui aiutare chi è nel bisogno sembra sempre più difficile, il programma dei corridoi umanitari mostra la crescita della solidarietà, e la generosità di molti francesi (alcuni dei quali hanno persino offerto la loro seconda casa per l'ospitalità) e il loro impegno volontario e gratuito.

In Francia, i nuovi arrivi sono gestiti da gruppi - associazioni, parrocchie, comunità, famiglie ...- in 40 dipartimenti francesi grazie a oltre 2.500 volontari. La priorità è l'apprendimento della lingua francese e l'immediata scolarizzazione dei bambini. Una volta ottenuto lo status di rifugiato, gli adulti vengono guidati verso l'integrazione professionale, con l'obiettivo di diventare indipendenti entro un anno, e lasciare l'alloggio per nuove famiglie. Questo nuovo arrivo ha portato a 471 il numero di persone arrivate in Francia (su 500 previste dal primo protocollo) dal luglio 2017, di cui quasi la metà bambini o adolescenti.