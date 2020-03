news

Anche a Lucca la Scuola della Pace continua - online - a insegnare a crescere nella solidarietà con chi soffre

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Mentre l'epidemia di coronavirus impedisce di ritrovarsi tutti insieme alla Scuola della Pace, la fantasia e le tecnologie aiutano invece a dire “Non resterete soli!”.

I Giovani per la Pace di Lucca hanno trovato tanti modi per continuare ad aiutare i bambini della Scuola della Pace del quartiere di San Concordio: telefonate, videochiamate sui telefonini dei genitori, videoconferenze, ogni mezzo è lecito per comunicare, fare i compiti, ma anche per far conoscere quello che accade nel mondo.

Infatti i Giovani per la Pace hanno preparato file audio e slides per far conoscere ai bambini e agli adolescenti il dramma dei profughi di Tapachula in Messico, e l'impegno della Comunità a Lucca e nel resto del mondo.

Anche nell'emergenza del coronavirus, la Scuola della Pace non vuole perdere l'abitudine di insegnare ai più piccoli a crescere insieme, in amicizia, senza dimenticare la solidarietà verso tutti coloro che soffrono nel mondo.