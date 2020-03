news

Bologna, i Giovani per la Pace di Sant'Egido in strada per chi non ha casa

E chi una casa non ce l'ha? Con l'emergenza coronavirus la vita si complica per i senza fissa dimora.

I giovani della Comunità di Sant'Egidio di Bologna non se ne sono dimenticati. Con guanti e mascherine portano pane e amicizia a chi vive in strada. "Continuiamo il nostro giro in centro a Bologna a dare da mangiare a chi purtroppo una casa non ce l'ha e a stare vicino ai nostri amici. Con le dovute precauzioni".

Nell'emergenza #coronavirus non vogliamo lasciare solo nessuno. Per questo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Puoi donare online. Grazie!