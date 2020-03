news

“La nostra amicizia è più forte di ogni malattia”. Videomessaggio di solidarietà dal Centro nutrizionale di Matola in Mozambico

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

“La nostra amicizia è più forte di ogni malattia”. In un videomessaggio da Matola, in Mozambico, arriva un messaggio di solidarietà all’Italia. "Possiamo ancora sognare. Vi siamo vicini nei pensieri e nella preghiera", sono le parole dei bambini del centro Nutrizionale che hanno anche scritto sui cartelli “We are One” (‘siamo uno’).

Se questo tempo di globalizzazione mostra che per i virus non esistono confini, senza frontiere è anche la fraternità, dal Mozambico, un paese al quale la Comunità è molto legata, da una storia di pace e di solidarietà.