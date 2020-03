news

In Guatemala, nella regione dell'Alta Verapaz, Sant'Egidio ottiene l'apertura di una casa di accoglienza per i senzatetto

I primi ospiti sono entrati il 24 marzo, nel giorno memoriale di mons. Romero

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La Comunità di Sant'Egidio in Alta Verapaz, nella città di Cobàn, da anni segue i senza fissa dimora che vivono in città, con la distribuzione della cena, il servizio di doccia e un servizio di attenzione sanitaria itinerante.



Si tratta per lo più di contadini poveri e braccianti che hanno perso il lavoro, perchè malati o a seguito di un incidente. Il Guatemala non ha alcun sistema di pensione sociale e queste persone finiscono in strada e sopravvivono con l'elemosina.



Con l'emergenza Coronavirus anche per loro la situazione si è ulteriormente aggravata. La Comunità si è mobilitata, facendo pressione sulle autorità Municipali, che hanno ascoltato le nostre richieste ed hanno messo a disposizione per 20 amici di strada un piccolo albergo.



Proprio il 24 marzo, giorno della memoria di Mons. Romero i primi ospiti hanno trovato posto nella struttura messa a disposizione dalla Municipalità.





Nell'emergenza coronavirus non vogliamo lasciare solo nessuno. Per questo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Puoi donare online. Grazie!