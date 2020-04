news

Negli Stati Uniti, gesti di solidarietà di Sant'Egidio per anziani e homeless

Gli Stati Uniti sono uno dei paesi più colpiti dall'epidemia di coronavirus. E anche lì, la Comunità di Sant'Egidio si è mobilitata per raggiungere chi è solo e più in difficoltà: a New York sono preparati e distribuiti pasti per le persone senza dimora. Nella città di Oxford nello Stato del Mississippi, i bambini salutano dalla finestra gli ospiti di una nursing home (casa di riposo). Sui loro fogli hanno scritto un messaggio semplice ("We love you"), per dire che, anche se distanti, siamo tutti legati e anche in questo tempo difficile può non mancare un pensiero affettuoso.

Nell'emergenza coronavirus non vogliamo lasciare solo nessuno.

