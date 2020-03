news

"Nuestra amistad es más fuerte que cualquier enfermedad". Mensaje en vídeo de solidaridad desde el Centro nutricional de Matola (Mozambique)

"Nuestra amistad es más fuerte que cualquier enfermedad". En un mensaje de vídeo desde Matola (Mozambique), llega un mensaje de solidaridad para Italia. "Podemos seguir soñando. Os llevamos en el corazón y en la oración", son las palabras de los niños del centro Nutricional que han escrito en los carteles "We ar One" (somos uno).

Si este tiempo de globalización demuestra que para los virus no hay fronteras, tampoco la fraternidad las tiene en Mozambique, un país al que la Comunidad está muy unida por una historia de paz y de solidaridad.