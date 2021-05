news

Hemos recibido con dolor la noticia de la ejecución de Quintin Jones. El perdón de la familia de la víctima y las peticiones enviadas por cientos de miles de personas no han parado la lógica de muerte

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

Quintin tenía 41 años. La suya ha sido la primera ejecución estatal de Texas desde julio de 2020. Por primera vez la ejecución ha tenido lugar sin la presencia de la prensa, por un error de comunicación, según afirma el Departamento de Justicia de Texas.

Tenía 21 años cuando fue condenado y ha pasado 20 años en el corredor de la muerte.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó en contra de conceder clemencia a Quintin Jones, ignorando la petición de la familia de la víctima –Berthena Bryant, tía abuela de Quintin–, que había pedido al gobernador de Texas Greg Abbott que conmutara la condena por cadena perpetua. La petición de clemencia que hizo la familia de la víctima se transformó en una petición que logró el apoyo de más de 150.000 personas. A aquellas, se suman las miles de peticiones recibidas a través de esta web provenientes de todo el mundo.

La hermana de la víctima y tía abuela de Quintin había pedido clemencia para él con las siguientes palabras: "Creo que el gobernador debe perdonarle la vida, porque ha cambiado y es una persona distinta de la que era". Quintin había reconocido que ser perdonado le había dado fuerza para cambiar: "Amándome hasta el punto de perdonarme, me dieron la fuerza de intentar mejorar y querer mejorar".

Una infancia de pobreza, abandono, abusos y drogodependencia no fueron considerados atenuantes durante el juicio. Quintin no culpó a las circunstancias por lo que hizo. Siempre ha manifestado un profundo arrepentimiento, y durante mucho tiempo creyó merecer morir por lo que había hecho.

Antes de la ejecución Quintin dijo "Quisiera dar las gracias a todos los que me han ayudado en estos años por el cariño que me han dado y he recibido. Son como el cielo. La amistad y el amor son un plato lleno de alimento para el alma. Espero dejar a todos recuerdos hermosos, felicidad y ninguna tristeza".

Ayer por la tarde, la Comunidad de Sant’Egidio rezó por Quintin en la oración de la tarde de Santa María de Trastevere. En la meditación sobre el Evangelio de Mateo 6,7-15, Marco Gnavi afirmó: "El perdón es vida, la ausencia de perdón es muerte". Escucha la meditación



Mira el vídeo con la súplica de Quintin al gobernador Abbott

Ve a la página del blog "No a la pena de muerte" para más información