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Fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Liturgia eucarística presidida por el Card. Mario Zenari, nuncio apostólico en Siria - VIDEO

29 Junio 2021

LiturgiaOración en vivo

Recuerdo del beato Ramón Llull (1235-1316), catalán con un espíritu afín al de san Francisco que amó a los musulmanes y promovió el diálogo entre creyentes

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