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Oración por la Iglesia, en directo a las 20:00h

8 Julio 2021

Oración en vivo

Recuerdo de Floribert Bwuana Chui, joven congoleño de la Comunidad de Sant'Egidio asesinado por unos desconocidos en 2007 en Goma porque no cedió a la corrupción.

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