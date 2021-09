news

Las cometas de los niños afganos de Lesbos son una señal de esperanza para cerrar la misión veraniega de Sant’Egidio

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

Termina la misión veraniega de Sant’Egidio con los refugiados de la isla griega de Lesbos. Pero no terminan la ayuda y el cariño a los migrantes que siguen en la isla y que verán llegar nuevas misiones de la Comunidad los próximos meses. El vuelo de las cometas en el cielo de Lesbos, el olivo plantado en la "colina de los chalecos salvavidas", las fiestas con los menores no acompañados, las oraciones y los diplomas de los cursos de lengua son señales de esperanza de una amistad que no sabe de fronteras.



Con los menores no acompañados

Pasamos algunos días junto a los 200 menores no acompañados que viven en 7 casas de acogida en la isla de Lesbos. Son jóvenes de 12 a 17 años provenientes de Afganistán, Somania, Siria, Irak, Congo y Guinea.

Hicieron solos el peligroso viaje hacia Europa y ahora que están en una especie de "limbo", sueñan un futuro mejor en nuestro continente. Durante las excursiones o mientras comíamos juntos en la tienda de la amistad, los niños expresaban sus sueños, que no son muy distintos de sus coetáneos que nacieron en Europa: uno quiere ser futbolista; otro, ingeniero. Muchos hablaron de la angustia que les provocaron las expulsiones al mar, la preocupación por sus padres y hermanos que están lejos y a menudo en peligro en sus países de origen.

La fiesta de las cometas

La Escuela de la Paz, un espacio de juegos, los colores y la alfabetización, ha terminado con una fiesta tras un verano de actividades en la Tienda Roja. Todos han recibido un certificado con su nombre, un recuerdo que guardarán como oro en paño.



Los últimos días de la misión estuvieron marcados por el dolor y el pesar por el golpe de Estado en Afganistán y por el atentado del aeropuerto de Kabul. Llegaban noticias de familiares que no habían salido del país y que perdieron la vida en los enfrentamientos.



El aire hacía volar las cometas con la paloma y el arco iris en el medio, una actividad que llenó de entusiasmo a los niños de la Escuela de la Paz. Los mayores miraban las cometas como un símbolo de libertad. Los talibanes habían prohibido su uso en el pasado. La fiesta de las cometas indicaba que terminaba el invierno y empezaba la primavera. Para los afganos sigue siendo un signo de esperanza.

Un olivo en el cementerio de los chalecos salvavidas

Todos los grupos de la Comunidad que han ido a Lesbos, provenientes de varios países europeos, han ido en peregrinación y han rezado en el lifejacket graveyard, el cementerio de los chalecos salvavidas, un enorme vertedero situado en una colina donde se arrojan los restos de los naufragios. Desde este verano, un joven olivo plantado en la colina es el signo que deja la Comunidad como símbolo de una paz que debe echar raíces incluso en las condiciones más difíciles.

Entrega de los certificados a los voluntarios

Han sido un elemento fundamental de este verano de solidaridad en Lesbos. Son los 30 jóvenes –hombres y mujeres migrantes, provenientes de varios países– que mientras hemos estado en Lesbos han ayudado gratuitamente en la "tienda de la amistad" no solo para servir una comida caliente a quienes –como ellos– viven en el campo de Moria2 sino sobre todo para ayudar en la comunicación (en farsi o en árabe) con los refugiados. Una presencia de gran valor .

A todos ellos, al finalizar las actividades, durante una tarde animada por cantos y bailes, se les ha entregado un certificado de reconocimiento por el trabajo realizado conjuntamente. Ayudar a los demás da dignidad y felicidad. Se puede decir de quien tiene un sentimiento de vacío en los días vividos en el campo. Pero también se puede decir de cada uno de nosotros, los voluntarios, que durante el verano hemos prestado un servicio en Lesbos, dejando allí parte de nuestro corazón.



_______________________

La Comunidad de Sant’Egidio ayuda en la primera acogida de ciudadanos afganos que tienen a su familia en Italia o tienen lazos con nuestro país.

Quien quiera puede contribuir con:



- un donativo online



- un donativo en la colecta de Facebook



- o a través de nuestra cuenta corriente:



IBAN: IT37C0501803200000000223558

banco: Banca popolare Etica

Comunità di S.Egidio ACAP Onlus

piazza S.Egidio 3a

00153 Roma

Concepto: emergencia Afganistán