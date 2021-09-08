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Oración con los Santos, en directo a las 20:00h

8 Septiembre 2021

Oración en vivo

Fiesta de la natividad de María, madre del Señor. La tradición franciscana recuerda hoy la visita de paz que hizo Francisco a Damieta para ver al sultán Malek-al-Kamel. Oración para que surjan trabajadores de paz y de diálogo.

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