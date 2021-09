news

#11Septiembre: 2000 jóvenes europeos unidos por la paz para la Global Friendship

Sábado 11 de septiembre: Flash mob para recordar a las víctimas del terrorismo y la guerra. Asamblea con Marco Impagliazzo en el Palazzo dei Congressi retransmitido online

“Peace for All, No More Violence, No More Terrorism!”. Con estas palabras, el sábado 11 de septiembre, en el vigésimo aniversario de los ataques a las Torres Gemelas, a las 11.00 horas, los Jóvenes por la Paz se reunirán en las escalinatas del Palazzo dei Congressi para un flashmob en memoria de las víctimas del terrorismo y las guerras, en presencia de Marco Impagliazzo, presidente de la Comunidad de Sant'Egidio, y Patrick Connell, representante de Estados Unidos ante la Santa Sede.

Iniciativas y eventos similares se llevarán a cabo simultáneamente en 70 ciudades de 16 países europeos, desde Portugal a Rusia, del Norte al Sur del continente, organizados por este movimiento juvenil vinculado a la Comunidad de Sant'Egidio y comprometido cada día en la suburbios junto a niños en dificultades, personas sin hogar, ancianos solitarios, refugiados: en Bruselas, los jóvenes se reunirán frente al Parlamento Europeo; en Bratislava, en el sitio de la antigua sinagoga, que también será visitada por el Papa Francisco durante su viaje a Eslovaquia.

A las 15.00 horas más de 2000 Jóvenes por la Paz participarán, de forma presencial y telemática, en una asamblea sin fronteras titulada "Global Friendship - The Future We Want", que se celebrará en el Auditorio del Palazzo dei Congressi y se retransmitirá en streaming en la web www.santegidio.org. Será un momento de reflexión y propuestas en una época atravesada por demasiada violencia y conflicto, como en Afganistán, y aún marcada por las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia.