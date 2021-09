news

#11septiembre: En toda Europa los jóvenes dicen "¡Paz!" Flashmob de los Jóvenes por la Paz para un futuro sin violencia

Roma, Barcelona, Madrid, Praga, Múnich, Kiev, Londres...

"El once de septiembre de hace veinte años, muchos de los jóvenes que hoy estamos aquí no habíamos nacido. Tampoco habían nacido los niños afganos a los que algunos de nosotros recibimos en el aeropuerto cuando llegaron provenientes de Kabul. Y tampoco habían nacido muchos de los soldados que han muerto en el reciente atentado del aeropuerto de Kabul. Pero los efectos de aquel terrible suceso que fue el 11 de septiembre de 2001 siguen acompañándonos como nubes negras que no muestran indicios de disiparse. Este no es el futuro que queremos"

Empieza así el llamamiento que hoy, 20 años después de "aquel 11 de septiembre", jóvenes de 15 a 25 años de 70 ciudades europeas han proclamado, reunidos para decir con voz fuerte y clara su NO al terrorismo, a la violencia y su SÍ a la amistad global y a la paz.

Han elegido lugares significativos para lanzar un mensaje que no es solo un recuerdo, sino también un compromiso contra toda violencia: la Grenfell Tower de Londres, donde 72 personas perdieron la vida en 2017, el Museo del Gulag de Moscú, el memorial del atentado racista de 2016 en Múnich, el del Holocausto de Praga, donde unas grandes vías se elevan hacia el cielo...

Hoy por la tarde, el encuentro sigue con una asamblea que unirá a unos 2000 jóvenes de 16 países.