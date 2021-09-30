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Oración por la Iglesia, en directo con la Comunidad de Sant'Egidio

30 Septiembre 2021 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo de san Jerónimo, doctor de la Iglesia, que murió en Belén el 420. Tradujo la Biblia al latín. Oración para que la voz de la Escritura se oiga en todas las lenguas.

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