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Oración en recuerdo de los difuntos, en directo a las 20h

2 Noviembre 2021 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo de todos aquellos que se han dormido en el Señor. Recordamos en particular a aquellos difuntos que no son recordados por nadie y a todos los que llevamos en nuestro corazón.

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