Día Mundial del Sida: sanidad para todos en África, no a las desigualdades para luchar contra el VIH y el covid-19

El trabajo del programa DREAM, en 10 países africanos, se centra en fortalecer el sistema de salud del continente y en frenar la propagación del VIH y la pandemia de covid-19

Salvar el futuro de África combatiendo las desigualdades es el desafío del programa DREAM de la Comunidad de Sant'Egidio con motivo del Día Mundial del Sida. Mientras entramos en el tercer año de la pandemia de covid-19, este día nos recuerda que ya estamos en la quinta década de la pandemia de sida, una enfermedad que todavía amenaza al mundo.

Desde que se descubrieron los primeros casos de VIH, se estima que la enfermedad ha afectado a 78 millones de personas y que 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el sida. Según la OMS, dos terceras partes de las personas seropositivas (25,7 millones) viven en África. De estas, el 80%, entre 15 y 19 años, son mujeres. De la proximidad a las mujeres africanas nació el trabajo de DREAM, que desde 2002 está presente en 10 países africanos, con 50 centros de salud que ofrecen acceso gratuito a diagnósticos y tratamientos de excelencia. Más de 500.000 personas están siendo tratadas por el programa y, hasta la fecha, DREAM ha logrado que 120.000 hijos de madres seropositivas nacieran sanos.

Desde sus inicios DREAM ha ayudado a los sistemas de salud locales a desarrollar un modelo sostenible a lo largo del tiempo, asegurando los máximos resultados con un coste mínimo. En apoyo a los sistemas sanitarios nacionales, el programa de Sant'Egidio, a través de los centros de salud, no se limita a la distribución de los fármacos, sino que forma al personal local y ofrece a los pacientes servicios de asesoría, prevención y pruebas. Para los adolescentes es fundamental, sobre todo, la actividad de sensibilización y prevención sobre los temas asociados a la salud y el tratamiento.

Sin embargo, desde 2020, se han destinado energías y recursos a luchar contra la covid-19. Desde el inicio de la pandemia en África, los centros DREAM han distribuido máscaras, gel hidroalcohólico y productos desinfectantes, y han comenzado a realizar cribajes mediante pruebas moleculares. Hace unos meses empezó en Malaui, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo la vacunación contra el covid-19, dando prioridad a los enfermos de sida, con mayor riesgo de infección por covid-19 y graves consecuencias en la enfermedad debido a su deficiente sistema inmunitario.

«En estos días –explica Paola Germano, directora de DREAM–, el mundo vive con ansiedad y miedo la llegada de la nueva variante del virus Sars-Cov2, ómicron. La reacción del norte del mundo hasta ahora ha sido aislar a África para evitar que la variante se propague. Todavía no existe la conciencia de que de esta pandemia solo saldremos todos juntos. El virus no entiende de muros y seguirá representando una amenaza mundial hasta que las vacunas estén disponibles para todos. Mientras que nosotros ya vamos por la tercera dosis de la vacuna, millones de personas en África aún no han recibido la primera. Espero que esta desigualdad se remedie lo antes posible y que la comunidad internacional se movilice para enviar las vacunas que necesitan las poblaciones más pobres».

Con motivo del Día Mundial del Sida, DREAM hace un llamamiento para repartir vacunas no solo por un problema de equidad y justicia, sino también porque salvar a África es salvar a todos.