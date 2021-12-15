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Oración con los Santos. Meditación de Andrea Riccardi sobre los Hechos de los Apóstoles 13,44-53

15 Diciembre 2021 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo de Gigi, niño de Nápoles que murió violentamente en 1983. Con él recordamos a todos los niños que sufren o que mueren por la violencia de los hombres. Oración por los niños.

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