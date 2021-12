news

El derecho a existir: en Lahore, madres e hijos de la Escuela de la Paz reciben la inscripción al registro civil y el documento de identidad

"Gracias por nuestros carnés de identidad"; "Gracias por darnos el derecho a voto"; "Gracias por mi certificado de nacimiento". Estas son las frases que madres e hijos de la Escuela de la Paz de Yohannabad, en Lahore, Pakistán, escribieron en grandes hojas de papel para expresar la alegría de tener finalmente un documento de identidad.

Son mujeres y niños cristianos, que no existían para el estado paquistaní y a quienes la Comunidad está ayudando a salir de la invisibilidad. Esta es una condición muy común entre las minorías más pobres, que alimenta las desigualdades y facilita los abusos, de los que son víctimas especialmente mujeres y niños.

Además, sin documentos, los niños solo pueden asistir a la escuela hasta el noveno grado y no pueden obtener un diploma y, por lo tanto, no tienen la posibilidad de un trabajo decente y regular. Por otro lado, las mujeres, al no tener documentos, se ven privadas de toda protección también en lo que respecta a la vida familiar.

Desafortunadamente, el proceso de registro tardío es bastante caro y, por lo tanto, inaccesible para la mayoría de las familias pobres. Por esta razón, la Comunidad de Lahore, inspirándose en el programa "Bravo!" en África, ha comenzado desde hace unos meses a acompañar a madres y niños en este proceso de regularización, que también les permitirá acceder a la campaña de vacunación anti-covid.