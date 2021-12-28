news

Oración del tiempo de Navidad. Meditación de Angelo Romano sobre el Evangelio de Mateo 2,13-18

28 Diciembre 2021 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo de los santos inocentes. Oración por todos los que mueren víctima de la violencia, desde el seno de la madre hasta la edad anciana.

Compartir En