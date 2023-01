news

Enfermos de epilepsia reciben tratamiento en los centros DREAM de Sant'Egidio (África) gracias a la telemedicina

Hace un tiempo, la OMS puso en marcha un grupo de trabajo dedicado al tratamiento de la epilepsia en los países en vías de desarrollo, donde se encuentran más del 80% de los enfermos, la mitad de los cuales en el África subsahariana. Aquella zona está experimentando un cambio histórico: en 20 años la población se ha duplicado, hoy cuenta con 1.200 millones de habitantes, y más de la mitad tienen menos de 25 años; en las próximas décadas el crecimiento demográfico podría continuar al mismo ritmo. La prevalencia de la epilepsia también podría duplicarse. Hoy en día hay más de 20 millones de personas enfermas, en su mayoría jóvenes: más del 70% de ellas tendrían una vida normal con un tratamiento adecuado. Sin embargo, lamentablemente, la gran mayoría de los pacientes no tienen acceso al tratamiento.



«Faltan especialistas y medicamentos y equipos para que el personal local que formamos pueda poner en práctica lo que ha aprendido», afirma el neurólogo Massimo Leone, del Instituto Neurológico Besta, que opera en África desde 2005 con el programa Disease Relief through Excellent and Advanced Means (DREAM), activo en el continente desde hace 20 años. En los centros DREAM, gracias a la colaboración con el instituto neurológico de Milán, se brinda una atención excelente. El SIN y la Fundación Mariani también se han sumado a esta iniciativa.



Leone explica:

En el África subsahariana solo hay un neurólogo por cada 2,7 millones de habitantes (en Italia hay uno por cada cinco mil habitantes). No hay recursos para contar con neurólogos que se necesitarían; en los centros de salud cuesta incluso que haya médicos. Quienes siguen a los pacientes con epilepsia son asistentes sanitarios no cualificados que también deben tratar todas las demás enfermedades, desde el sida hasta la tuberculosis, así como todas las afecciones crónicas; al no disponer de medios adecuados, en la práctica muchas veces «luchan con sus propias manos».

