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El 3 de diciembre "Imaginar la Paz" en Ciudad de Guatemala. Instituto Italiano de Cultura, 16 Calle, 2-55, a las 18.00h
Tag:
Guatemala
#peaceispossible
3 Diciembre 2024
-
CIUDAD DE GUATEMALA
,
GUATEMALA
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23
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Imaginar la Paz el 23 de noviembre en Yakarta. Graha Pemuda Lt. 1, desde las 10.00 hasta las 12.30 h
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,
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