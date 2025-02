"No renunciamos a la esperanza, a dar esperanza y a vivir con esperanza en muchas situaciones de soledad, pobreza y abandono." Saludo de Marco Impagliazzo

Queridos amigos,



en nombre de la Comunidad os doy las gracias por vuestra presencia que nos acompaña en este feliz aniversario, el 57 de nuestra historia. Como sabéis la Comunidad nació en Roma, es hija de esta Iglesia de Roma, cuyo obispo es el Papa. Se siente romana también por en sentimiento de aquella apertura universal que caracteriza a esta ciudad y sobre todo a su Iglesia. Esta mañana he tenido la alegría de ser recibido por el papa Francisco, que me ha rogado que transmita su bendición a la Comunidad, su apoyo y su agradecimiento por estar siempre de parte de los pobres y, en este tiempo, especialmente de los migrantes con los corredores humanitarios. Y nos invita a seguir avanzando por el camino de construir la paz en esta ciudad y en todos los lugares difíciles donde vive la Comunidad. Doy las gracias al cardenal vicario, Baldo Reina, por su presencia y sus palabras y le aseguro la plena comunión al servicio de esta Iglesia de la que es vicario del Papa.



Doy especialmente las gracias a la señora Laura Mattarella por su presencia y su amistad y a través de ella me permito transmitir de parte de esta asamblea al presidente de la República italiana el más atento y afectuoso saludo y agradecimiento por su servicio a la unidad del país. Doy las gracias a las autoridades civiles y militares presentes. Quisiera saludar especialmente al cardenal Kasper por su dedicación a la unidad de los cristianos. Deseo al cardenal Gugerotti, que trabaja en Oriente Medio, un provechoso trabajo en pro de la convivencia en aquellas tierras afligidas por tantos conflictos. Doy las gracias al cardenal Bassetti por la amistad con la que siempre nos ha acompañado. Y también doy las gracias a los obispos y delegados de las demás Iglesias y comunidades cristianas.



Queridos amigos, hermanas y hermanos, estamos en el Jubileo dedicado a la esperanza. Y de esperanza habla este pueblo de Sant’Egidio, con sus límites, sin duda, pero de amplios horizontes. No renunciamos a la esperanza, a dar esperanza y a vivir de esperanza en muchas situaciones de soledad, pobreza y abandono que encontramos en nuestro camino diario. “La esperanza no falla”, dice el apóstol Pablo, cuyos restos se veneran aquí. Aprovecho para agradecer al cardenal Harey, arcipreste de esta basílica, por la amable acogida que nos ha brindado, junto a la comunidad benedictina con el abad Ogliari.



Sentimos la responsabilidad de llevar “la esperanza que no falla” y somos conscientes de que solo con la fuerza de la amistad y de la ayuda de todos vosotros podremos estar a la altura de esta tarea.

En estos años hemos intentado siempre, escuchando la Palabra de Dios, “antorcha para nuestros pasos”, no perseguir visiones de parte o ideológicas de la vida y de la historia. Hemos intentado no mirar las situaciones de manera binaria y contrapuesta (como ocurre muchas veces en la historia de los conflictos) y no vivir la cultura del enemigo, que ve todo el mal en el otro. Así, hemos intentado descubrir recursos y energías inesperadas, apartándonos de un pesimismo ya conocido, y hemos descubierto lazos entre hombres y mujeres, entre pueblos, entre gente distinta. Todo ello convencidos de que debemos construir día a día un destino común en el que nadie se sienta excluido.



Muy benévolamente, un querido amigo, rabino aquí en Italia, me escribió para felicitarnos por este 57 aniversario: “El número 57 en las letras hebreas corresponde a Zan, ‘el que alimenta el mundo entero’. Que el Todopoderoso quiera asegurar muchos años de realizaciones y de bendiciones de Sant’Egidio en el mundo”. Es un deseo que hacen sonrojar por su generosidad, pero aprovecho la invitación a trabajar cada día para “alimentar” nuestro mundo que, en muchas partes, tiene hambre de paz, de bien, de amistad y de futuro. Y sobre todo a alimentar la esperanza. Gracias por estar aquí y sigamos caminando juntos.