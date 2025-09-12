CERRAR MENÚ
      A Roma para “Arriesgarse a la paz”. Del 26 al 28 de octubre de 2025, encuentro internacional de diálogo y oración por la paz

      Tag:
      12 Septiembre 2025 -
      Representantes de las grandes religiones, del mundo de la cultura, de la sociedad civil y de la política, con Sant’Egidio para abordar juntos los desafíos más urgentes de nuestro tiempo

      El mundo parece correr tras conflictos y divisiones, pero hay quien opta por otro camino: el camino del diálogo. Del 26 al 28 de octubre de 2025 Roma será punto de encuentro de voces, culturas y religiones diferentes para decir, juntas: vale la pena arriesgarse a la paz.

      El Encuentro Internacional por la Paz, que este año lleva por título “Arriesgarse a la paz”, reunirá a representantes de las grandes religiones, del mundo de la cultura, de la sociedad civil y de la política, para abordar juntos los desafíos más urgentes de nuestro tiempo: la convivencia pacífica, la solidaridad y la construcción de nuevas visiones de paz.

      La Sesión inaugural tendrá lugar la tarde del domingo 26 de octubre en el Auditorium Parco della Musica, y contará con la presencia de altas autoridades institucionales.

      Los días siguientes, el programa prevé mesas redondas temáticas y encuentros públicos con personalidades de relieve internacional.

      Un momento especialmente intenso será la Ceremonia Solemne por la Paz, programada para la tarde del 27 de octubre. Antes de la ceremonia, se celebrarán oraciones por la paz en los distintos ritos y según las distintas tradiciones religiosas, en un abrazo simbólico entre culturas y religiones diferentes.

