Del recuerdo del 11 de septiembre sale un llamamiento a la fraternidad: solo juntos podemos vencer la violencia

Mateo 22, 34-40



Queridos hermanos y queridas hermanas:

Nos encontramos en esta basílica, por invitación de la Comunidad de Sant’Egidio, para recordar los ataques terroristas que hubo en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y para rezar al Señor por todas las víctimas que provocaron. San Juan Pablo II dijo que fue “un día oscuro de la historia de la humanidad, una terrible afrenta a la dignidad del hombre”. La increíble crueldad de aquellos actos que trastornó a Estados Unidos y al mundo entero hace que cada año nos reunamos en esta basílica para compartir unos momentos de oración y de recuerdo y también para expresar nuestra solidaridad con el pueblo norteamericano y para reafirmar nuestro rechazo a cualquier acto terrorista.



Saludo amistosamente a la Embajada de Estados Unidos en la Santa Sede, a las demás ilustres personalidades y a los representantes del cuerpo diplomático, empezando por el decano, el embajador Pulides. Su presencia hoy aquí es signo de un sentimiento que nos une a todos: recordar lo que ocurrió hace que vivamos más intensamente una solidaridad recíproca y que trabajemos para luchar juntos contra la violencia del mal que no deja de provocar víctimas inocentes.



Nunca olvidaremos el desconcierto de aquel día al ver la barbaridad de los atentados. Se quitó la vida a personas cuya única culpa era ir a trabajar, como hacían cada día. Tampoco olvidamos el heroísmo de todos los que fueron a socorrerles, algunos de los cuales murieron en el intento.



Aquellos atentados dejaron una huella imborrable en el inicio del nuevo siglo. En realidad, el ataque afectó al mundo entero, porque todos –hasta los más fuertes– descubrieron que eran vulnerables. Las cifras de aquella masacre siguen hablando hoy: 19 kamikazes provocaron 2299 víctimas y 24 personas desaparecidas. De todas ellas, 327 eran de 53 países del mundo. El nuevo milenio no podía empezar peor. Fue un ataque al futuro. Ya han pasado dos décadas y por desgracia hemos tenido que ver cómo se repiten ataques terroristas similares en varias partes del mundo. Y se ha desatado una espiral de violencia que los extremistas no dejan de alimentar. Las situaciones se han vuelto aún más complejas y peligrosas. No podemos resignarnos al mal y a su ferocidad. A todos se nos pide una audacia mayor y una creatividad más atenta para favorecer de cualquier modo el cese de los conflictos y el retorno de la paz. A los creyentes se nos pide que intensifiquemos nuestra oración al Señor, autor de la paz.



En la oración de esta tarde, al mismo tiempo que rezamos especialmente por las víctimas del 11 de septiembre, queremos tener presentes también a todas las víctimas del terrorismo y de las guerras. Solo Dios sabe cuántas son y conoce sus nombres. Él, con su gran misericordia, las ha recibido a todas con sus manos, mientras las manos de los hombres las atacaban. Él se las ha llevado al santuario del cielo.



Esta tarde, después de oír el Evangelio de Mateo que dice que amar a Dios es lo mismo que amar al prójimo, imaginamos que todas estas víctimas están en el ábside dorado de la basílica. Jesús las abraza a todas del mismo modo que abraza a su madre. Nos sentimos como un solo pueblo, ellos arriba y nosotros aquí abajo, y juntos invocamos al Señor para que terminen las guerras y se instaure la paz. Solo la fraternidad, solo si todos nos sentimos hermanos podremos arrancar de raíz el terrorismo y las guerras. Todos somos hijos del único Padre que está en el cielo. Y todos los pueblos son hermanos. La oración de esta tarde se eleva a Dios para que lleve a los pueblos a la fraternidad y a la paz, como recuerda el salmista: “Si el Señor no construye la casa, | en vano se cansan los albañiles; si el Señor no guarda la ciudad, | en vano vigilan los centinelas” (Sl 127,1).



El grito de dolor que viene de las guerras no deja de interpelar a la Comunidad de Sant’Egidio, a todos nosotros. Por eso no dejamos de rezar (y de invitar a muchos más para que recen) para que se extienda aquella paz que el papa León no deja de pedir a todos los pueblos. Hermanas y hermanos, con gran concordia y con insistencia, sigamos invocando al Señor, Padre bueno de todos, para que escuche nuestra oración y dé su paz al mundo. Amén.