Souvenir de Shahbaz Bhatti, chrétien pakistanais, ami du dialogue et de la paix, tué il y a 8 ans à Islamabad

Sa bible se trouve dans le sanctuaire des nouveaux martyrs à Saint-Barthélemy

Nous faisons aujourd'hui mémoire de l'assassinat du ministre pakistanais Shahbaz Bhatti, tué à Islamabad le 2 mars 2011, à cause de son engagement dans la défense des chrétiens et de toutes les minorités. Ami et frère de la Communauté, avec laquelle il collaborait pour promouvoir le dialogue entre les religions dans son pays, c'était un homme de paix et de prière. Sa bible, qu'il lisait attentivement chaque jour, est conservée dans le sanctuaire des nouveaux martyrs, au sein de la basilique Saint-Barthélemy, sur l'île Tibérine, à Rome.



Pour en savoir plus [IT]