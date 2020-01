news

Du respect, de l'affection et de l'amitié pour le dessert: le menu de la mensa de Sant'Egidio à Tarragone, en Espagne

Depuis trois ans à Tarragone, au cœur de la Catalogne, Sant’Egidio a ouvert un lieu qui accueille des personnes sans domicile ainsi que des personnes qui ont un logement mais peu de ressources, afin de manger ensemble. Comme il est de coutume dans la Communauté, il s'agit d'un repas « avec » les personnes qui sont dans le besoin, pas d'une simple distribution de repas, dans un restaurant [mensa] où ceux qui font le service se confondent avec ceux qui sont servis. Un message de respect et d'amitié pour les personnes qui se trouvent en situation de besoin, qui est manifestement clair pour la ville à tel point que le quotidien “Diari de Tarragona” l'a illustré par un dessin humoristique très sympathique.







Au menu du jour de la mensa, il y a le respect et l'affection en plat principal. « Et ils te donnent même à manger », dit la bulle. L’initiative, à laquelle participent des actifs, des retraités et des étudiants, donne un visage humain et un nom au besoin des nombreuses personnes qui se rendent à la mensa située dans la Part Alta. « Les pauvres ne sont pas seulement la responsabilité des politiques et des institutions : ils sont la responsabilité de tous, de toute la société, affirment ceux qui font le service : si nous les regardons avec sympathie, une lumière s'allume qui fait de la ville un endroit meilleur ».