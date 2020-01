news

Les couloirs humanitaires pour les réfugiés : pas d'embarcations de fortune, mais un modèle d'accueil. Un entretien avec Daniela Pompei sur Rai3 - vidéo [IT]

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Daniela Pompei, responsable aux services pour les migrants de la Communauté de Sant’Egidio explique sur la chaîne italienne Rai 3 [en italien] ce que sont et comment fonctionnent les couloirs humanitaires, modèle d'accueil et d'intégration et réponse aux conditions difficiles dans les camps de réfugiés, comme celui de Moria situé sur l'île grecque de Lesbos d'où proviennent certaines des personnes accueillies.

Pour aller plus loin